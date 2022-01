Fatura da água. Há munícipios a cobrar mais 400 euros por ano para o mesmo consumo

Há diferenças abissais na fatura da água mensal em Portugal. Para o mesmo consumo, segundo os dados recolhidos pela Deco Proteste, há famílias que pagam mais 400 euros por ano só por morarem num município diferente.

"Os cerca de 200 quilómetros que separam a Trofa, no distrito do Porto, de Vila Nova de Foz Côa, no da Guarda, ficam aquém, simbolicamente, da distância que os afasta na conta que os seus habitantes pagaram, em 2021, pela água que saiu das torneiras das suas casas, e ainda pelo seu tratamento e pelo serviço de resíduos sólidos. Se os primeiros desembolsaram 503 euros por 120 m3, os segundos ficaram-se por 88,20 euros – menos 414,80 euros", revela o comunicado da Associação de Defesa dos Consumidores enviado à redação.

Segundo os dados apurados, existem discrepâncias acentuadas, sendo que a comparação mais extrema entre os municípios.