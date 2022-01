Exportação de vinhos portugueses cresce em 2021. Douro atinge os 547 ME

As exportações de vinhos portugueses cresceram 3,8% em volume e 8,6% em valor entre janeiro e novembro, comparativamente com 2020, com o Douro a aumentar 11% em quantidade e 18% em valor, aproximando-se dos 547 milhões de euros.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e foram divulgados esta quarta-feira, em comunicado, pelo Ministério da Agricultura.

"Os vinhos portugueses têm revelado uma evolução notável, em grande parte impulsionada pelas exportações. Os dados agora divulgados pelo INE vêm sublinhar isto mesmo, ao mesmo tempo que evidenciam a resiliência do setor", afirmou a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, citada no comunicado.

De acordo com o INE, entre janeiro a novembro de 2021, as exportações de vinho registaram um crescimento de 3,8% em volume, de 8,6% em valor e de 4,6% em preço médio, em comparação com o período homólogo do ano anterior.

No mesmo período, os vinhos da Região Demarcada do Douro registaram um aumento de 11%, em quantidade, e de 18%, em valor, aproximando-se de um volume de negócios de 547 milhões de euros.

Segundo o comunicado, novembro de 2021 "foi um mês particularmente positivo" para as vendas de vinhos do Douro e Porto, "tendo sido o melhor mês de todos, desde o início de 2019, em termos de volume de negócio, quer no mercado nacional, quer ao nível das exportações".

Desde o início do ano passado e até novembro, o "top cinco" dos mercados de destino da exportação de vinho nacional, em termos de valor, foram França, Estados Unidos da América (EUA), Reino Unido, Brasil e Alemanha.

"O Ministério da Agricultura tem apostado num acompanhamento próximo aos produtores e agricultores, definindo e implementando as medidas necessárias para lhes garantir previsibilidade e estabilidade, e queremos felicitá-los por estes resultados, que nos deixam muito satisfeitos", afirmou Maria do Céu Antunes.