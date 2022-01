Embraer vende subsidiárias de Évora a empresa espanhola por cerca de 150 milhões

A empresa brasileira Embraer anunciou esta quarta-feira que estabeleceu uma parceria estratégica com a espanhola Aernnova para vender as suas unidades instaladas no Parque Industrial Aeuronáutico de Évora, por 151,58 milhões de euros.

Em causa estão subsidiárias que empregam cerca de 500 pessoas, mas a conclusão da transação está sujeita a um conjunto de condições "que as partes envolvidas esperam cumprir no primeiro trimestre de 2022", segundo um comunicado da empresa brasileira.

A Embraer garante que o acordo "reforça e consolida o seu compromisso com Portugal".

O acordo alcançado habilitará a Aernnova a alargar o seu mercado nos segmentos de aeronaves executivas e de defesa, reforçando a sua posição como "fornecedora de primeira linha para aeronaves de corredor único", lê-se no comunicado.