BCE está a investigar relação de António Ramalho com Luís Filipe Vieira

O Banco Central Europeu (BCE) está “a seguir”, noticia o jornal Público, os dados mais recentes que revelam a relação entre o presidente do Novo Banco, António Ramalho e a antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

De acordo com a Sábado e a CNN, no âmbito da investigação da Operação Cartão Vermelho, o presidente executivo do Novo Banco tentou preparar Vieira, antes das audições no Parlamento a propósito das perdas registadas pelo banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

O BCE admite ao jornal que está, “neste momento, a investigar a matéria” revelada na semana passada pela divulgação das escutas ao antigo presidente do Benfica.



Esta posição do supervisor europeu segue-se à do Banco de Portugal (BdP) que remeteu para o BCE uma eventual avaliação da idoneidade de Ramalho, depois de este ter reconhecido o seu envolvimento com Vieira no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao Novo Banco.

O BdP argumenta que esta é uma matéria da competência do BCE, e que por isso não se pronunciar sobre as condições de idoneidade do actual presidente executivo (CEO) do Novo Banco para continuar à frente da instituição.