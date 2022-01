Banco Mundial corta previsão de crescimento na Zona Euro

O Banco Mundial (BM) está ligeiramente mais pessimista sobre o crescimento da economia da Zona Euro este ano face às projeções de junho, prevendo agora uma expansão de 4,2%, segundo o relatório divulgado nesta terça-feira.

De acordo com o relatório "Perspetivas Económicas Globais", a instituição presidida por David Malpass vê a economia dos países da moeda única a crescer 4,2% em 2022, menos 0,2 pontos percentuais (p.p.) face estimado em junho, refletindo uma recuperação ligeiramente mais suave do que o esperado no consumo de serviços devido à variante Ómicron.

Contudo, melhorou as perspetivas para o crescimento em 2021 em 1 p.p., esperando agora um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,2%. .

"Após uma recuperação notável no segundo e terceiro trimestres de 2021, estima-se que o crescimento na Zona Euro tenha desacelerado no quarto trimestre devido, em parte, ao forte ressurgimento da Covid-19, um obstáculo persistente na produção devido aos estrangulamentos de oferta em economias fortemente expostos a cadeias de fornecimento globais e preços de energia acentuadamente mais altos. Ainda assim, é provável que o crescimento tenha permanecido sólido na viragem do ano", explica o relatório.