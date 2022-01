Banco de Portugal remete para o BCE idoneidade do CEO do Novo Banco

Cabe ao Banco Central Europeu (BCE) avaliar a idoneidade do presidente do Novo Banco, António Ramalho, refere o Banco de Portugal em resposta à Renascença.

É assim que o gabinete do governador Mário Centeno responde à polémica levantada em torno de António Ramalho, CEO do Novo Banco, que admite ter-se encontrado com Luís Filipe Vieira antes deste ir ao parlamento explicar as dívidas ao Novo Banco, através da Promovalor.

Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, apressou-se a questionar a idoneidade de António Ramalho, por esconder informação aos deputados e pela proximidade aos grandes devedores. Questões que acabaram por ser levantadas também pelo PS. O PSD, através do presidente da Comissão de Inquérito, admite uma investigação, se existirem indícios.

Questionado pela Renascença, o Banco de Portugal lembra que se trata de um banco de grande dimensão e, como tal, “a autoridade de supervisão prudencial competente é o Banco Central Europeu”, que entre outras competências é responsável “pela abertura e decisão de eventuais processos de reavaliação de idoneidade”.