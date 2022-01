Abastecer a viatura, a partir desta segunda-feira, vai ficar mais caro. Os preços dos combustíveis voltam a subir e é no gasóleo que a subida mais se vai notar.

A gasolina simples 95 sobe 1,5 cêntimos por litro, já o gasóleo simples deverá subir 3 cêntimos por litro.

O aumento do preço acompanha o aumento do valor do petróleo nos mercados internacionais que já supera os 80 dólares o barril.

Como os postos de combustível e os operadores do mercado são livres de praticar o preço que desejarem, é muito provável que se encontrem postos com preços mais baixos ou que se consiga valores melhores com as várias promoções existentes de parcerias com as gasolineiras.

Para fazer face à escalada do preço dos combustíveis, que motivou protestos de norte a sul do país, o Governo anunciou, no dia 22 de outubro, um pacote de medidas. O desconto de 10 cêntimos por litro por cada contribuinte para consumos até 50 litros por mês é uma delas.