Saldos regressam amanhã, mas lojistas criticam limite ao número de clientes

E acrescenta que com “uma taxa de vacinação deste tipo, com as normas de segurança que temos defendido e imposto nos nossos espaços comerciais, o Governo insistir numa limitação dentro dos espaços comerciais, é algo que nos intriga e que nos parece que não beneficia, nem a saúde pública, nem a saúde económica destas empresas”.

O Governo decretou, como uma das novas medidas para evitar a expansão do número de casos de Covid-19, a proibição da muito procurada época de saldos depois do Natal.

As lojas ficam, assim, impedidas de realizar saldos entre 25 de dezembro e 9 de janeiro. No comunicado do Conselho de Ministros de terça-feira pode ler-se que, “entre os dias 25 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022, são proibidas, em estabelecimento, práticas comerciais com redução de preço”.