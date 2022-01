Portugueses fizeram 500 reclamações por dia no Portal da Queixa

O Correio, Transporte e Logística; o Serviços da Administração Pública e Comunicações, a TV e Media foram as três categorias com mais reclamações o ano passado.

O Portal da Queixa é a plataforma online que mais recebe reclamações em Portugal.

"Em 2021, o país manteve o dever geral de confinamento. Os meses de março e abril marcaram o levantamento gradual das medidas de confinamento. Em consequência deste primeiro trimestre - dos maiores períodos passados em casa e da crescente adesão dos consumidores às compras online -, as dificuldades na entrega de milhares de encomendas que circularam pelo país foram sentidas em quase todas as empresas que operam neste sector. Assim, a categoria Correio, Transporte e Logística mantém o primeiro lugar de 2020, tendo sido a mais reclamada pelos portugueses", escreve em comunicado o Portal da Queixa.



A partir da Páscoa, o plano faseado de desconfinamento veio permitir a retoma da maioria das atividades. Com o regresso à normalidade das rotinas, no Portal da Queixa verificou-se um aumento de reclamações em categorias como Desporto, Ginásios e Clubes e Cultura, Lazer e Diversão. A análise efetuada indica que no TOP 5 das categorias com maior variação face a 2020 estão: Internet, Sites e Negócios (uma subida de 46%); Construção, Indústria e Manufactura (41%); Desporto, Ginásios e Clubes (37%); Mobiliário, Decoração e Eletrodomésticos (24%) e Cultura, Lazer e Diversão (19%).

Nas categorias com maior taxa de resolução, ainda segundo o Portal da Queixa. destacaram-se: Água, Eletricidade e Gás; Correio, Transporte e Logística, Hiper e Supermercados, Informática, Tecnologia e Som e Comunicações, TV e Media.