Covid-19. Saldos podem começar, mas com limite de lotação em loja

A partir de segunda-feira, já se pode ir aos saldos. O período habitual, a seguir ao Natal, foi adiado por causa da pandemia de Covid-19, mas tem agora luz verde do Governo, ainda que com condições.

A partir de dia 10, os estabelecimentos comerciais passam a ter como limite de lotação uma pessoa por cinco metros quadrados.

"Nos estabelecimentos comerciais, vão acabar as proteções de saldos e promoções, mas vai manter-se uma limitação de uma pessoa por cada cinco metros quadrados, que era uma limitação que já existia no passado", anunciou o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros, nesta quinta-feira.

Esta reunião acontece um dia depois de terem sido ouvidos os especialistas na sede do Infarmed.