Compras físicas e online. Portugueses superaram Natal de 2020 e período pré-pandémico

A empresa de pagamentos SIBS revelou esta quinta-feira que, em dezembro passado, as compras físicas e online aumentaram 26% face a 2020 e 19% face a 2019, período antes da crise provocada pela Covid-19.

Segundo a SIBS Analytics, no último mês de 2021, as compras físicas cresceram 26% face ao mesmo mês de 2020 e 12% face a dezembro de 2019. Já as compras online aumentaram mais, 86% face a 2019 e 31% face a 2020.

"O comércio online tem ganho um peso assinalável no total das compras realizadas pelos portugueses, a representar no último mês de dezembro 14% do total de compras, quando em dezembro de 2019 esse peso era de apenas 9%", refere a SIBS na análise hoje divulgada.

Quanto ao consumo dos dias que antecederam o Natal, a SIBS indica que "se verificou um aumento muito significativo" e que 23 de dezembro foi dia com o maior número de compras físicas diárias na rede Multibanco em 2021, "quase duplicando o número total de compras quando comparado com um dia regular do ano em Portugal". Já os dias 22 e 24 de dezembro surgem em segundo lugar em 'ex aequo'.

O pico do total de operações na rede da SIBS (ou seja, o conjunto de compras físicas, compras 'online' e levantamentos) aconteceu no dia 24 de dezembro, às 12h26 (hora de Lisboa), com 346 transações por minuto, o que, segundo a SIBS, é "um recorde absoluto na rede Multibanco".

Por categoria de produto, segundo a SIBS, os setores com maior crescimento no número de compras em dezembro face ao resto do ano (janeiro a novembro) foram os de 'Jogos, Brinquedos e Puericultura' (as vendas cresceram três vezes), 'Decoração e Artigos para o Lar (cresceram 2,3 vezes), 'Moda e Acessórios' (cresceram 2,1 vezes), 'Perfumaria e Cosmética' (cresceram duas vezes) e o setor da 'Tecnologia' (a crescer 1,1 vezes, ou seja, em dezembro mais do que duplicou as vendas face à média do resto do ano).

Refere ainda a SIBS que o número de compras físicas realizadas no estrangeiro durante o mês de dezembro já ficou acima do verificado em 2019, com um crescimento de 13% face a esse período e quase a duplicar face a 2020.

Contudo, já o número de compras com cartões estrangeiros "ainda está longe dos valores de há dois anos, com menos 74% de compras" do que em 2019, embora mais 114% face a 2020.

Sobre o seu sistema MB Way, diz esta empresa de pagamentos, que, em dezembro, as compras 'online' registaram um incremento de seis vezes face ao mesmo período e que os pagamentos em loja com o telemóvel através do seu serviço MB Way cresceram 10 vezes face ao período homólogo de 2019. Em ambos os acasos, acrescenta, mais do que duplicaram.

O MB WAY tem 3,7 milhões de utilizadores e realiza mais de 25 milhões de operações por mês.