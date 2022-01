Associação pede levantamento imediato da proibição de saldos. Perdas ultrapassaram os 51%

A dimensão das perdas foi apurada através de um inquérito que abrangeu 3.500 espaços comerciais e de restauração: de 26 a 31 de dezembro de 2021, os comerciantes apontam para uma queda de 51,2% das vendas em relação ao mesmo período de 2019.

Para Miguel Claudino são números que confirmam que “esta medida se revelou injusta e desadequada, sem efeitos na contenção pandémica, e com prejuízos muito significativos para os consumidores e para as empresas”.

O problema está, precisamente, aí, reforça o responsável: “aquilo que se verifica é o acumular de quase dois anos de enormes dificuldades, com custos cada vez mais significativos e com receitas cada vez mais reduzidas e com margens bastante mais reduzidas ao longo do último ano”.

“Esta semana seria importante. Nós dissemos ao Governo que era uma má solução. Infelizmente, os números verificam-se com perdas de mais de 51% de receitas”, lamenta.

Em comunicado, a AMRR diz compreender a limitação de entradas nos espaços comerciais, no rácio entretanto determinado de uma pessoa por cinco metros quadrados, dizendo ser uma medida adequada e suficiente para evitar ajuntamentos de pessoas.

O que não faz sentido, segundo este organismo, é somar a isso a proibição de saldos, que representou “um claro prejuízo para os consumidores e para a faturação nos espaços comerciais, num período especialmente impactante nas contas anuais das empresas e em particular num ano em que se encontraram encerradas durante cerca de três meses”.