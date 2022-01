“O tecido empresarial português é constituído por micro, pequenas e médias empresas. E as micro são 99,6% do tecido económico nacional, que vivem essencialmente do fundo de tesouraria diário. E se estão sistematicamente paradas, se têm estas convulsões do abre e fecha, não é possível encontrarem um ponto de equilíbrio para terem uma vida financeira salutar”, começa por explicar Jorge Pisco, acrescentado que a situação que é agravada pela falta de mão de obra e pelas quarentenas de alguns trabalhadores.

Mais do que novas medidas para regular o mercado de trabalho, as Pequenas e Médias Empresas (PME) pedem ajuda financeira para sobreviver.

Em dia de nova reunião de peritos no Infarmed, reunião que vai avaliar a evolução da pandemia de Covid-19, numa altura em que Portugal regista um aumento significativo de infeções, este responsável mostra-se preocupado sobre a possibilidade de o teletrabalho continuar a ser fortemente recomendado.

“O teletrabalho é sempre muito complicado para uma microempresa, porque têm até nove trabalhadores e se vão para casa, a situação complica-se”, reconhece.

Revela que na área do comércio e serviços, as empresas têm tentado colmatar a situação com o ajustar dos funcionários ao serviço, para não serem obrigados a fechar, mas a metalomecânica, por exemplo, não pode estar em teletrabalho. “Temos as agências de viagens que nem trabalho têm, e o mesmo acontece com o sector dos espetáculos e da cultura em geral, que não estão obrigados ao teletrabalho, mas que estão paradas porque nem trabalho têm”.

“As empresas estão a reajustar os seus recursos, numa tentativa de sobrevivência”, conclui Jorge Pisco.