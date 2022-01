Covid-19. Cadeias de distribuição defendem isolamento de cinco dias

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) considera que a novas normas para o isolamento profilático de pessoas infetadas com Covid-19 peca por tardia e deveriam ser revistas.

Em declarações à Renascença, o diretor-geral da associação defende que o isolamento passe de sete para cinco dias.

“Parece-nos avisado que se pense nesta possibilidade de rever a norma, outra vez, porque temos casos de Espanha e de outros países e da União Europeia, dos Estados Unidos, e dentro do nosso país, a Região Autónoma da Madeira, que já tomou a iniciativa de baixar para cinco dias”, começa por apontar.

A redução, diz Gonçalo Lobo Xavier, “não põe em causa a saúde pública e também permite que as pessoas assintomáticas possam voltar rapidamente às suas funções, o que é importante do ponto de vista da sua saúde mental e é evidentemente importante do ponto de vista da operação”.