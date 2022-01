​Papel higiénico, guardanapos e rolos de cozinha 15% mais caros

A Navigator anunciou que vai aumentar em 15% o preço de produtos como papel higiénico, guardanapos e rolos de cozinha.

A empresa explica que o agravamento do preço é sobre o papel para a produção destes produtos. Em comunicado, a Navigator justifica este aumento com as “subidas inesperadas e continuadas de preço” da energia, logística e matérias-primas.



A nota acrescenta ainda que os 15% adicionais serão aplicados “a partir do próximo dia 15 de janeiro”.