Arrendar casa é mais barato. Preço desceu 4,3% em 2021

O preço das casas para arrendar em Portugal desceu 4,3% em 2021, para 10,7 euros por metro quadrado (euros/m2), enquanto a queda do preço no último trimestre do ano passado foi de 0,9%, revelou esta terça-feira o portal imobiliário idealista.

De acordo com o índice de preços do idealista, arrendar casa em Portugal tinha “um custo de 10,7 euros/m2” no final do mês de dezembro do ano passado, tendo em conta "o valor mediano", enquanto a diminuição registada no quarto trimestre do ano foi de 0,9%.

A análise efetuada pelo idealista permite ainda saber que em Lisboa o preço para arrendar diminuíu 2,9%, o que constitui a “única descida do país em 2021”, em termos de cidades, sendo que o custo por metro quadrado é agora de 13,4 euros.

Além disso, o idealista assinala também em comunicado que durante o último ano, o preço das casas para arrendar desceram na Região Autónoma dos Açores (-8,7%), na Área Metropolitana de Lisboa (-4%) e no Norte (-1,7%).

Por outro lado, foi no Alentejo onde se assistiu a uma maior subida do preço (9,5%), seguida pelo Algarve (7,6%), Região Autónoma da Madeira (6,6%) e pelo Centro do país (4,9%).

E prossegue: “A Área Metropolitana de Lisboa, com 12,4 euros/m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (9,8 euros/m2), Norte (9,1 euros/m2) e Região Autónoma da Madeira (8,6 euros/m2)”.

Do lado oposto, isto é, as regiões mais baratas, são o Centro (6,5 euros/m2), Região Autónoma dos Açores (6,6 euros/m2) e o Alentejo (sete euros/m2).

Quanto aos distritos analisados, as maiores descidas de preço ocorreram na Ilha de São Miguel (-13,5%), Viseu (-8,1%), Lisboa (-3,8%), Aveiro (-1,5%) e Porto (-0,6%).