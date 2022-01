Apoio à Quinta das Amoras disponível e Governo vai cumprir decisão do Ministério Público

O Governo assegurou hoje que o apoio atribuído para a recuperação da Quinta das Amoras, em Castelo Branco, vai continuar disponível, "até a beneficiária decidir pela sua utilização", garantindo que vai cumprir o que for proposto pelo Ministério Público. .

A titular e gestora da Quinta das Amoras, Maria José Santos, e o marido, Luís Dias, foram hoje recebidos pelo secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho.

"Nesta reunião, o Ministério da Agricultura reiterou que, no âmbito do projeto aprovado na medida 6.2.2 -- Restabelecimento do Potencial Produtivo da Exploração Agrícola do PDR2020 [Programa de Desenvolvimento Rural], foi atribuído um financiamento a fundo perdido, no valor de 140.000 euros, para apoiar a recuperação da designada Quinta das Amoras, cujas estufas/túneis foram destruídas pelo vento", indicou o Governo, numa nota enviada à Lusa.