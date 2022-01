Vendas automóveis recuperam e há um novo líder em Portugal

Em 2021, as vendas de automóveis em Portugal subiram 1,9%, face a 2020, o primeiro ano da Covid-19, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No total, nos últimos 12 meses foram vendidos no país 180.277 automóveis. A falta de semicondutores, na segunda metade do ano, terá travado a recuperação do setor.

O mercado ainda tem muito caminho para andar para se aproximar das vendas que tinha antes da pandemia. O setor ainda regista menos 32,7% de novas matrículas, em comparação com 2019.

Nos ligeiros de passageiros foram matriculados 146.637 veículos, mais 0,8%, enquanto nos comerciais ligeiros regista-se um aumento nas vendas de 4,4%, o que equivale a 28.790 viaturas.

Destaque também para os pesados, com um aumento de vendas de 21,3%, ou seja, 4.850 veículos.

Por marcas, a Peugeot lidera agora as preferências dos consumidores nacionais com mais 11% de vendas, tendo ultrapassado a Renault que ocupou o lugar durante mais de duas décadas, estando agora em segundo, depois de uma queda de mais de 17%.

Segue-se a Mercedes, que mantém a terceira posição, apesar de ter vendido menos 17%. Muito próximo está a BMW, que cresceu mais de 7%.