Salário mínimo. Aumento de 40 euros para 880 mil trabalhadores

O novo ano traz novidades na área laboral, entre as quais alterações ao regime do teletrabalho previsto no Código do Trabalho, e a atualização do salário mínimo nacional (SMN). O Primeiro-ministro usou a sua conta oficial no Twitter para lembrar que o Governo cumpre promessas.

António Costa avança que cerca de 880 mil trabalhadores vão beneficiar do aumento do salário mínimo, que passa dos 665 euros para 705 euros.

“O aumento de 40 euros, o maior sempre, teve em conta a auscultação dos parceiros sociais, cumprindo o compromisso de 2015 e renovado em 2019 para chegarmos a 2023 com 750 euros de SMN”, pode ler-se.

Segundo o governante, a melhoria dos rendimentos das famílias e o aumento da remuneração pelo trabalho são objetivos deste Governo desde o início. “Temo-lo feito anualmente e são da mais elementar justiça social”.



Nesta mensagem, António Costa lembra que as empresas terão direito a um apoio excecional de 112 euros, relativo aos encargos adicionais com a Taxa Social Única (TSU), devido ao aumento do SMN.



“Nos últimos seis anos, o Salário Mínimo Nacional aumentou cerca de 40%, sem que isso tenha afetado a competitividade das empresas nacionais”.