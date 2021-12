Covid-19. Empresários da noite pedem intervenção de Marcelo

Empresários de bares e discotecas estiveram no Palácio de Belém nesta sexta-feira para sensibilizarem o Presidente para aquilo que consideram ser uma discriminação do setor, de novo parado por causa da pandemia, pedindo-lhe que intervenha junto do Governo.

"As festas ilegais vão continuar a existir, os restaurantes estão a substituir os bares e as discotecas, as quintas de casamentos passam a ser autênticas discotecas no final do ano e nós vamos estar encerrados", disse à Lusa Ricardo Tavares, da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores, um dos empresários recebido nesta sexta-feira no Palácio de Belém, em Lisboa, por dois assessores de Marcelo Rebelo de Sousa.

O empresário considerou que a Presidência da República e, em particular, o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, têm sensibilidade para "o problema" deste setor, realçando que a audiência foi pedida na quarta-feira e teve resposta positiva de imediato, com a reunião a realizar-se já hoje, menos de 24 horas depois do primeiro contacto.

"Aquilo que fomos fazer foi basicamente sensibilizar o Presidente, por via dos seus assessores, para aquilo que está a acontecer connosco e pedir para, dentro das possibilidades e do âmbito da sua função, que junto do Governo seja falado deste nosso problema mais uma vez e que possamos de vez abrir", disse Ricardo Tavares.