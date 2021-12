Técnicos de espetáculos com perdas de 30 milhões em dezembro

A época das festas costuma ser uma altura de muito trabalho para os técnicos de eventos, mas o agravar da situação pandémica está de novo a ter impacto no setor. São muitos os eventos que foram adiados ou mesmo cancelados. A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) estima perdas de 30 milhões de euros só em dezembro. Sem festas de Natal, Passagem de Ano e outros eventos, a APSTE refere em comunicado que os “eventos não estão proibidos, mas não acontecem ou são cancelados”. Para o ano, os empresários desta área antecipam já “quebras de 90% dos trabalhos previstos para janeiro e fevereiro”. Face a estes recuos, a APSTE alerta para a falta de apoios ao setor e reivindica medidas como “a reavaliação do programa APOIAR, cujos fundos considera insuficientes, ou a extensão das moratórias, de forma a colmatar as dificuldades financeiras enfrentadas por mais de duas centenas de empresas do setor de serviços técnicos de eventos”. Em causa estão “cerca de 1.500 postos de trabalho diretos e 3.000 indiretos”, indica a APSTE em comunicado. No balanço do ano de 2020, os técnicos de eventos dizem que “o setor continua a lutar pela sobrevivência, com quebras gerais a rondar os 80% desde março de 2020”.

O presidente da APSTE lança uma acusação: “as atuais medidas protegem os decisores políticos, porque não existem limitações diretas ao setor além da obrigatoriedade de teste em todos os eventos, o que já de si é condicionante. Mas a verdade é que os eventos não estão a acontecer numa fase essencial para as nossas empresas, o que indiretamente quebra o nosso sustento”, afirma. Segundo Pedro Magalhães, “muitas empresas contavam com este período para recuperarem alguma da sua liquidez e salvar as suas equipas, mas tal não aconteceu, com enormes prejuízos financeiros e humanos”. São muitas as autarquias que cancelaram os festejos de Ano Novo. A APSTE manifesta-se, no entanto, satisfeita com as Câmaras que “mantiveram os eventos de forma ajustada às restrições, por exemplo, com bilhetes e controlo de entradas ou multipostos de fogo-de-artifício para assistir em casa”. A associação criada em plena pandemia refere ainda que “o fim das moratórias foi também um golpe para as empresas do setor, que ainda não normalizaram a sua atividade e se encontram em fase de difícil recuperação, depois de longos períodos sem trabalho”. Com críticas à tutela, o presidente da ASPTE diz que “anunciar medidas como o pagamento de impostos a prestações é atirar areia para os olhos do nosso setor”. Pedro Magalhães recorda: “se nem estamos a faturar, não temos impostos para pagar” e pede “mais ajudas” para o setor.