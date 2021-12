Governo aprova incentivos fiscais de 92 milhões para apoiar investimento

As empresas destinatárias concentram-se no Norte do país e na zona de Lisboa. Entre os maiores contratos está um investimento do grupo sueco Ikea para aumentar a fábrica de móveis em Paços de Ferreira. O projeto irá criar 30 novos empregos, que se irão juntar aos 1.641 já existentes.

“Vai permitir a criação de cerca de 1.900 postos de trabalho e a manutenção de outros 9.500. São projetos de investimento produtivo no setor transacionável e com forte peso da indústria transformadora. E estão distribuídos pelo território português”, acrescentou João Leão.

Eleitoralista? Não, diz Santos Silva

Questionado se este anúncio de apoios ao investimento numa altura de pré-campanha para as legislativas pode ser lido como eleitoralismo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, que presidiu ao Conselho de Ministros que aprovou o programa, garantiu que não há esse risco.

“Se há aqui algum risco ou elemento de eleitoralismo? Nenhum. O que acontece é que nós estamos a aproveitar a disposição do Orçamento de 2021 e, portanto, a aprovação dos incentivos fiscais ao investimento tem de fazer-se no quadro da aplicação do Orçamento de 2021 e por isso é que foi aprovada hoje para que possa ser aprovada e devidamente publicada a resolução de Conselho de Ministros, antes de se esgotar o ano orçamental, isto é, o ano civil de 2021”, explica Augusto Santos Silva.

“Foram aprovadas as minutas referentes a 26 contratos fiscais de investimento, a celebrar entre o Estado Português e várias sociedades comerciais, para o desenvolvimento de projetos com particular interesse para a economia nacional, representando um investimento global superior a 936 milhões de euros”, refere o comunicado do Conselho de Ministros.

Ministro comedido sobre Efacec

Nesta conferência de imprensa, o ministro das Finanças assumiu ainda, perante os jornalistas, que a reprivatização da Efacec não está concluída, mas também não avançou datas para o fim do processo que estava previsto terminar no final deste ano.

“O processo neste momento ainda está em curso. Não existe uma data definida para a sua conclusão e neste momento não podemos adiantar mais nada, porque é um processo que está em curso e não está concluído”, respondeu João Leão.