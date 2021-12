Deco alerta para “menos banca e mais cara” em 2022

A Deco alerta para aumentos nos serviços prestados pela banca para 2022.

Segundo a organização de Defesa do Consumidor, pelo menos, três bancos já anunciaram o agravamento dos preços dos seus serviços para o Ano Novo, uma medida já usual mas sem justificação, critica o economista Nuno Rico, citado pelo “Diário de Notícias” desta terça-feira.

“Não há argumentos para estes aumentos. Cada vez os portugueses têm menos banca, mas uma banca mais cara”, diz o especialista, apontando o facto de os mesmos serviços serem cada vez mais digitais e prestados por um setor que tem adotado a prática de fechar balcões e despedir funcionários.

Segundo o jornal, três bancos já anunciaram preços mais altos para os seus serviços, incluindo o Novo Banco, que vai cobrar mais aos clientes particulares pelos depósitos à ordem, ações e serviços de cartões de crédito e de débito.

Por exemplo, a comissão de manutenção de conta à ordem vai passar a ser igual para todas as contas, independentemente do saldo. Enquanto em 2021 uma conta com saldo superior a 35 mil euros pagava 12 euros anualmente, em 2022 o valor sobe para 62,30. Já as anuidades dos cartões sofrem aumentos de 50%, de 10 para 15 euros nalguns casos, e de 20 para 30 nos cartões Gold, de acordo com dados avançados pela empresa de comparação de serviços ComparaJá, citados também pelo DN.

Os outros dois bancos que já anunciaram aumentos são o ActivoBank e o Millenium BCP.

Nuno Rico lamenta esta prática dos bancos, uma vez que os serviços que prestam são cada vez mais necessários e pede que haja mais transparência no que diz respeito às comissões aplicadas.

Pode consultar no site do Banco de Portugal um comparador de comissões bancárias.