Cartel da Banca. Ministério Público chama administradores de 11 bancos

O Ministério Público chamou a tribunal os atuais administradores de 11 dos 14 bancos envolvidos no chamado “cartel da banca”.

Em causa está um alegado esquema de concertação e troca de informação sobre crédito que terá durado mais de dez anos, entre 2002 e 2013.

Os 14 bancos receberam multas que chegam aos 225 milhões de euros, mas 11 contestaram e o caso está agora na fase final de audiências em tribunal.

Antes, porém, de o processo chegar ao fim, o Ministério Público quer ouvir os atuais administradores dos bancos contestatários. Segundo a edição online do jornal Público as audiências estão marcadas para o final de janeiro.

O processo atualmente a ser julgado resulta de uma investigação de sete anos que terá apurado que os 14 bancos partilharam dados comerciais, violando as regras da concorrência, prejudicando assim os clientes.

Confrontados com as multas, 12 dos bancos recorreram para o Tribunal de Concorrência, embora no caso de um deles os factos já tenham prescrito, pelo que apenas 11 se mantém no processo.

Estão envolvidos neste processo os principais bancos a operar no país, incluindo o antigo BES, a CGD, Santander, BPI, Montepio, Banif, BPN, BCP, Deutsche, BBVA e Barclays.