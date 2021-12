Saldos depois do Natal adiados. Comerciantes pedem apoios e colocam questões

As lojas ficam, assim, impedidas de realizar saldos entre 25 de dezembro e 9 de janeiro . No comunicado do Conselho de Ministros de terça-feira pode ler-se que, “entre os dias 25 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022, são proibidas, em estabelecimento, práticas comerciais com redução de preço”.

O Governo decretou, como uma das novas medidas para evitar a expansão do número de casos de Covid-19, a proibição da muito procurada época de saldos depois do Natal.

Em entrevista à Renascença, o presidente da APCC, Rodrigo Moita de Deus, começa por dizer que “é uma medida que faz sentido como estratégia para controlar a pandemia e evitar ajuntamentos”. Na sua opinião, faz sentido “distanciar as pessoas no tempo e no espaço”.

Contudo, mostra-se preocupado com o “como é que esta medida vai ser implementada no comércio eletrónico, que é cada vez mais representativo”. O presidente da APCC interroga-se se não estará “a ser criada uma concorrência desleal entre os comerciantes com espaços físicos e aqueles que fazem comércio pelo online”. Moita de Deus conclui que, “em tese, podem fazer os seus saldos e as suas promoções”.

Também ouvida pela Renascença, a Associação dos Comerciantes do Porto compreende o apertar das medidas decretado pelo Governo. O seu presidente, Joel Azevedo, refere que “não se pronunciam sobre medidas de saúde pública. Isso cabe aos especialistas”, no entanto, este representante dos comerciantes da cidade Invicta alerta que “estas medidas de contenção do normal funcionamento têm de vir com medidas de compensação financeira”.

Joel Azevedo pede apoios para as empresas fazerem face “às dificuldades que grande parte do comércio está a enfrentar, dadas as diferentes privações que tem tido no seu normal funcionamento”.

Este representante dos comerciantes do Porto destaca a importância da época de saldos para as lojas. “É uma época muito importante para expedir os stocks que estão acumulados. Adiar esse processo, é adiar o início da nova época que queríamos que fosse já o mais normal possível.”

Joel Azevedo fala em “transtornos financeiros para o comércio” que espera possam vir a ser “compensados por medidas de apoio” a um setor já de se muito atingido pelos efeitos colaterais da pandemia de Covid-19.

Portugal vai estar num período de contenção até, pelo menos, 9 janeiro. É desta forma que o Governo tenta impedir o alastrar de casos de Covid-19, sobretudo devido à disseminação da variante Ómicron, que se tem revelado mais transmissível e que será, segundo as autoridades de saúde, dominante em Portugal, entre os casos positivos, até ao final do ano.