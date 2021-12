Entregas em casa. Supermercados pouco transparentes sobre custos, diz Deco

Em três supermercados (Continente, Intermarché e E.Leclerc) não foi possível apurar os custos de envio através do site – só depois do registo e através de uma simulação de encomenda é que foi dado o valor exato a pagar pela entrega.

Não existe um valor fixo para a entrega, os custos variam entre supermercados e, “com frequência, até no mesmo supermercado”. Dependem “do valor da encomenda, do período horário ou da zona de entrega”, refere a Deco Proteste.

Um destes casos é o E.Leclerc Online. Uma entrega na zona do Seixal custava 2,50 euros, mas em Braga ou em Oeiras já são 5,90 euros. O cliente só sabe quanto vai custar a entrega quando está a finalizar a encomenda – até lá, o site não avança qualquer informação sobre os custos associados.

No Continente, o cliente fica a saber que o custo da entrega depende do dia, período horário e área, mas também só fica a saber o valor quando finaliza a compra.

Segundo as simulações da Deco Proteste, uma entrega em Lisboa, numa quarta-feira, no período entre as 18h e as 20h30, custaria 5,99 euros. Se a entrega fosse entre as 18h e as 22h30 eram 4,99 euros. Ao domingo, nos mesmos horários, a entrega custava mais um euro.

Outros supermercados disponibilizam toda a informação sobre os custos de entrega antes do processo de compra. É o caso do Froiz, que entrega em casa, por 4 euros, compras abaixo dos 50 euros. Em compras entre os 50 e os 100 euros, a entrega custa 2 euros; acima dos 100 euros, deixa as compras em casa de forma gratuita.