Imigrantes dão mais de mil milhões de euros à Segurança Social

Para esse mesmo ano, os imigrantes representam 9,2% do total de contribuintes da Segurança Social, uma " importância relativa inédita (e mais expressiva do que a que seria de esperar atendendo a que só representam 6,4% da população residente )".

Isto, porque na relação entre as contribuições dos estrangeiros e aquilo de que beneficiam do sistema da Segurança Social, os imigrantes contribuem com um valor substancialmente mais elevado do que aquele que têm de volta, uma relação "bastante positiva e favorável em Portugal" .

De acordo com os dados presentes no relatório, esse saldo positivo foi de 884 milhões de euros em 2019 – "o valor mais elevado alguma vez alcançado" – e de 802,3 milhões de euros em 2020.

Os imigrantes em Portugal contribuíram com mais de mil milhões de euros para a Segurança Social em 2020, mas só beneficiaram de 273 milhões de euros em prestações sociais, revela o relatório estatístico do Observatório das Migrações.

No total do ano de 2020, a população portuguesa ac(...)

Mais contribuições e mais risco de pobreza

Apesar do elevado contributo e, em proporção, do baixo benefício em prestações sociais, os estrangeiros residentes em Portugal "apresentam maiores riscos de pobreza e vivem com maior privação material", sendo que em 2020 foi de 20,2% da população imigrante.

"Estes resultados associados à maior vulnerabilidade, pobreza e privação dos estrangeiros não induzem, contudo, à sua maior dependência pela proteção social do país", lê-se no relatório.

O relatório demonstra também que "os imigrantes assumem um papel fundamental na eficiência dos mercados de trabalho".

"Sem os imigrantes, alguns setores económicos e atividades entrariam em colapso", refere, salientando que apresentam "taxas de atividade superiores aos nacionais", mas continuam mais representados nos grupos profissionais de base.

Cerca de 6% da população

De acordo com os dados do relatório, Portugal atingiu em 2019 o valor inédito de 590.348 estrangeiros residentes no país (5,7% do total de residentes), ultrapassando o meio milhão de estrangeiros residentes, valor que sobe para mais de 662 mil em 2020.

Refere também que, "em 2017, Portugal regressa a um saldo migratório positivo, que é reforçado substantivamente em 2019 (+44.506) e 2020 (+41.274), depois de entre 2011 e 2016 ter tido saldos migratórios negativos, como resultado do aumento das saídas permanentes e diminuição das entradas no país".

Isto apesar dos efeitos da pandemia covid-19, que trouxe restrições à mobilidade entre países, ao fechamento de fronteiras no decurso de 2020 e à definição de novas medidas administrativas nos vários países do mundo.

"As razões de entrada de estrangeiros no país estiveram principalmente associadas ao estudo, ao reagrupamento familiar e a reformados", lê-se no documento, que alerta que nem todos os perfis imigratórios interessam ao país, tendo em conta o acentuado envelhecimento demográfico.