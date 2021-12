Lesados do Banif chamados ao Ministério das Finanças para constituição de grupo de trabalho

A Associação dos Lesados do Banif (ALBOA) anunciou, esta quinta-feira, que foi convocada para uma reunião na sexta-feira, no Ministério das Finanças, em Lisboa, com vista à constituição de um grupo de trabalho para resolução dos problemas.

Em comunicado, a ALBOA indica que a reunião tem como objetivo "a constituição de um grupo de trabalho para a resolução" da situação dos lesados do Banif, "que se arrasta há já seis anos".

De acordo com a associação, estarão também presentes representantes do gabinete do primeiro-ministro, António Costa, do ministro das Finanças, João Leão, do Banco de Portugal (BdP) e da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

"A ALBOA encara com expectativa esta primeira reunião, que acontece, como já referido, precisamente seis anos depois da data em que os atuais lesados do Banif foram espoliados, na sequência da resolução daquele banco", sublinha a associação.

A história "já vai longa" e é marcada "por canseiras, entusiasmos, esperanças, desilusões" e "promessas não cumpridas", afirma a ALBOA.