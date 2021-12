​Empresas nacionais estão otimistas e esperam criar mais empregos em 2022

As empresas estão otimistas e esperam criar mais empregos em Portugal, em 2022, indica o “ManpowerGroup Employment Outlook Survey”.



Mais de metade dos empregadores quer contratar mais pessoas. Nos primeiros três meses de 2022, a projeção para a criação líquida de emprego é de 37%. É a estimativa mais elevada desde que o ManpowerGroup começou a analisar o mercado em Portugal, em 2016.

Ainda segundo o “ManpowerGroup Employment Outlook Survey”, enquanto 52% dos empregadores preveem aumentar as contratações até final de março, 34% admitem manter os números atuais.

Este estudo antecipa uma criação líquida de emprego de 37%, o que indica "uma forte tendência de aumento das contratações e um mercado de trabalho muito robusto no início de 2022". De acordo com Rui Teixeira, chief operations officer do ManpowerGroup Portugal, estes dados estão "alinhados com o que observamos no mercado, com a taxa de desemprego a situar-se já em valores pré-pandemia no terceiro trimestre deste ano, ao atingir os 6,1%, e a taxa de emprego em níveis que não se registavam desde 2008”.

O outro lado da moeda é a escassez de talento, 62% dos empregadores nacionais diz ter dificuldade em contratar o talento de que necessitam.

“Este não é um fenómeno novo. A falta de talento fazia-se já sentir em anos anteriores, mas a pandemia e as transformações no mundo do trabalho exacerbaram-na, com as empresas a enfrentar hoje novos desafios empresariais, que exigem competências técnicas e humanas cada vez mais especializadas e difíceis de encontrar", diz Rui Teixeira. A resposta passa por "um esforço alargado de formação e requalificação dos trabalhadores", acrescenta.