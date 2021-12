Costa elogia "chefes" e reconhecimento da cozinha sustentável

"Num ano tão sofrido pela restauração, é notável a capacidade que os nossos chefes demonstraram para conquistar novas distinções, em muitas regiões de Portugal e também o reconhecimento da cozinha sustentável com as novas estrelas verdes. Muitos parabéns e obrigado pelo que fazem pelo prestígio de Portugal", escreveu o primeiro-ministro.

O primeiro-ministro, António Costa, elogiou esta quinta-feira a capacidade dos "chefes" portugueses ao conquistarem novas distinções na seleção de 2022 do Guia Michelin ibérico e o "reconhecimento" da cozinha sustentável com as novas estrelas verdes.

Além destas novidades, em 2022, Portugal mantém todas as distinções anteriores e continua a não ter nenhum restaurante com a classificação máxima (três estrelas, "uma cozinha única, justifica a viagem").

O país passa assim a contar com sete restaurantes com duas estrelas ("cozinha excelente, vale a pena o desvio") e 26 com uma estrela Michelin.

As distinções da edição do próximo ano do guia ibérico foram anunciadas numa gala no auditório do Palau des Arts Reina Sofía, em Valência.

No total, a seleção de 2022 do Guia Michelin ibérico inclui 1.362 restaurantes de Espanha, Portugal e Principado de Andorra, entre os quais 11 têm três estrelas, 40 com duas estrelas e 211 com uma estrela.