Gigante de viagens chinesa quer levar turistas de "alta gama" para Portugal

A diretora executiva da Trip.com Group, uma das maiores agências de viagens do mundo, afirmou à Lusa que assim que a pandemia estabilizar pretende enviar "clientes de alta gama" para Portugal e que tenciona investir no país.

Ainda assim, Jane Jie Sun mostrou-se relativamente confiante de que esta situação poderá ser alterada em 2022, mas que "tudo depende do controlo do vírus". .

Apesar de toda esta confiança, existe um entrave que está a atrasar a chegada de visitantes chineses à Europa: as quarentenas no regresso a "casa". .

Até lá, garantiu, a empresa tem uma equipa de pesquisa a explorar locais e "resorts" para a chegada de clientes da China.

"A Europa tem muitas boutiques hotéis e resorts lindos e nós queremos garantir que todos estes hotéis e resorts estejam disponíveis aos nossos clientes na China", sublinhou. .

Em Portugal essa pesquisa também está a ser feita, e quando questionada pela Lusa sobre se o grupo estava a pensar investir em Portugal, a resposta foi pronta: "Claro".

A prova deste compromisso por parte do grupo com Portugal ficou patente com o lançamento, este mês, de uma campanha conjunta com Turismo de Portugal. .

Em resposta à Lusa, o Turismo de Portugal explicou que a campanha "vocacionada inteiramente para o segmento digital, em particular para os dispositivos móveis" tem como foco "essencialmente para "millennials" e "genZ" chineses e, geograficamente, privilegiando as principais cidades chinesas emissoras de turistas, nomeadamente Pequim, Xangai, Cantão, Chengdu, Chongqing, entre outras".