“Milhões a Voar". ​TAP é mesmo essencial para o emprego, turismo e economia?

“Claramente não” se justifica o apoio estatal à TAP, defende Carlos Guimarães Pinto, que em coautoria com André Pinção Lucas escreveu o livro “Milhões a Voar - As mentiras que nos contaram sobre a TAP”.



Admitem que a companhia aérea nacional desapareceria sem esta injeção, mas “a insolvência já seria um destino provável, mesmo sem a pandemia”. Com grande probabilidade seria substituída, como aconteceu na Suíça e na Bélgica.

“Não é um dado adquirido que deixasse de haver uma companhia aérea em Portugal e, muito menos, que deixasse de haver voos”, sublinham.

A fila de interessados no negócio da TAP é longa. “Desde que exista procura, haverá sempre investidores disponíveis para garantirem esse serviço”.

Os autores concluem ainda que este apoio não deve ser avaliado pelos impactos positivos, mas pelo “impacto que outras utilizações alternativas do dinheiro dos contribuintes poderiam ter”. No mínimo, a TAP vai receber cerca de 400 euros por português, ou 800 por cada português trabalhador. “É uma das companhias que mais dinheiro vai receber em termos absolutos. Em termos relativos, em relação ao PIB do país e às despesas públicas, é de muito longe a que mais vai receber em toda a Europa”.

A TAP é essencial para o Turismo?

“A TAP só é relevante no aeroporto de Lisboa”, onde tinha cerca de 50% dos passageiros antes da pandemia, defende Carlos Guimarães Pinto em entrevista à Renascença.

No entanto, não faltam companhias aéreas interessadas em ocupar as "slots" da TAP no aeroporto da capital.

Na Europa há vários exemplos de países que deixaram cair a companhia aérea de bandeira sem que o turismo ou os indicadores económicos tenham caído, “antes pelo contrário”.

“As pessoas não fazem turismo em Portugal porque gostam de andar na TAP. Não! Elas querem vir para cá e por isso é que andam na TAP. Elas continuariam a querer fazer turismo cá, e usariam a companhia aérea que lhes permitisse fazer isso. E não faltam companhias aéreas com vontade”, garante Carlos Guimarães Pinto.