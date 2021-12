Há três setores da economia que cresceram com a pandemia. Saiba quais são

"O crescimento do empreendedorismo neste setor verifica-se em todo o país, à exceção dos grandes centros urbanos como Lisboa, Porto e Coimbra", diz o comunicado.

"Até 30 de novembro nasceram neste setor 4.588 novas empresas, o que representa um crescimento de 6,1% face a 2019 e de 33% quando comparado com 2020", revela o mesmo barómetro.

Segundo os dados da consultora D&B, as imobiliárias registaram um grande crescimento na criação de novas empresas, à semelhança do que aconteceu antes da pandemia.

O coordenador do recém-criado Observatório para o (...)

Mas além deste, há mais dois setores que estão a crescer em relação ao período pré-pandemia: as tecnologias da informação e comunicação (+6,1%) e agricultura e outros recursos naturais (+0,4%), que registam crescimento em relação a 2019.

O ano de 2021 deverá terminar com a criação de novas empresas ao nível de 2017, que foi cerca de 38 mil.

Segundo os dados do Barómetro Informa D&B relativa(...)

Por outro lado, os encerramentos e as insolvências continuam a registar valores inferiores a 2019. A D&B justifica esta situação com as "medidas de apoio que o Estado português colocou à disposição das empresas".

Encerraram este ano 11.091 empresas, menos 6,4% que no período homólogo e menos 21,4% do que em 2019. "Todos os setores de atividade registam níveis inferiores a 2019", lê-se no comunicado.

Até 30 de novembro, 1.820 empresas iniciaram um processo de insolvência, valor que representa uma descida de 14,8% face a 2020 (menos 315 novos processos) e de 10,1% face a 2019 (menos 204 novos processos).

A esmagadora maioria dos setores de atividade encontra-se em níveis inferiores a 2019, com a exceção do Alojamento e Restauração (+86 novos processos) e dos Serviços Gerais (+36 novos processos).