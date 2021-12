Aumentar salário médio? "Primeiro, aumentar a produtividade", diz Francisco Assis

O presidente do Conselho Económico e Social (CES) apela a um grande acordo de Concertação Social para o crescimento da produtividade.

A posição foi assumida esta segunda-feira por Francisco Assis, em declarações à Renascença, numa altura em que se intensifica o debate sobre a necessidade de se aumentar o salário médio.

Para o presidente do CES, tal cenário só será possível se houver um aumento da produtividade.

“Só poderemos subir o salário médio em Portugal quando tivermos uma melhor produtividade, quando a nossa economia estiver a crescer mais e estivermos, por isso, em condições - quer as empresas quer o Estado - de pagar salários mais elevados”, admite Assis.

Ao contrário do que acontece com a fixação do Salário Mínimo Nacional (SMN), que “é determinado política e administrativamente” para assegurar “um patamar mínimo abaixo do qual se considera que as pessoas não têm condições para viver com dignidade”, o salário médio pode ser objeto de uma decisão administrativa.