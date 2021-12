Xeique do Dubai em Portugal procura oportunidades de negócio

"Também estamos a constituir um escritório no Dubai para apoiar as oportunidades de crescimento e investimento que estamos a explorar", acrescentou o xeque.

" Estamos em processo de constituição da nossa nova empresa, a Aquila, que ficará sediada no Porto ", disse o presidente do grupo MBM, holding de investimento da família real do Dubai, em resposta por escrito à Lusa.

E em que áreas? "Embora geralmente não nos concentremos num setor específico, temos uma série de projetos interessantes, incluindo, mas não se limitando a tecnologia verde, tecnologia de saúde e oportunidades imobiliárias residenciais, comerciais e industriais".

Sobre se durante esta missão empresarial irá visitar empresas portuguesas, o xeique confirmou, salientando que essa é a "razão principal" da visita, acrescentando que tem uma "agenda muito ocupada".

Questionado em que setores, o presidente da MBM destacou a saúde, transportes, moda e têxteis, "só para nomear alguns".

O Dubai é considerado um importante 'hub' para Portugal e o país pretende reforçar os laços entre as duas regiões.

Sobre o que pensa disso, o responsável afirmou: "Acredito que existe um enorme potencial para as empresas portuguesas nos Emirados Árabes Unidos e Médio Oriente".

Além disso, "Portugal é um país conhecido pela grande qualidade. Criámos a Aquila com o intuito de apoiar as empresas portuguesas no seu caminho de expansão no nosso mercado", apontou.

Constituído em 2006, o grupo MBM é um escritório da família real com sede no Dubai e uma holding de investimentos com atividades em investimentos, consultoria estratégica e desenvolvimento social e comunitário, de acordo com informação no seu site. Educação, logística, saúde, consultoria em desportos, turismo e imobiliário são alguns dos negócios setoriais.