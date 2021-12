Verba que não foi usada no apoio ao setor dos transportes vai ser canalizada para outros projetos

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, garante que os dois milhões e meio de euros que não vão ser usados nos apoios a autocarros e táxis, por causa do aumento do preço dos combustíveis, vai ser usado noutros projetos, até ao final do ano.

“Este foi o valor que o setor dos transportes sentiu ser necessário. Sobram aqui dois milhões e meio de euros, sensivelmente, com a certeza que não se vão perder”, afirma Matos Fernandes em reação à notícia da Renascença, acrescentando que no seu ministério e no fundo ambiental “cumpre-se mesmo o principio de ‘Lavoisier’, nada se perde e, portanto, tudo se vai transformar”.

“Este apoio, se não for dado aqui, vai ser certamente ainda poder ser dado a outros projetos que temos em carteira, até final do ano”, adianta o governante, realçando que o que importa é que “cumprir o nosso papel”.

O ministro do Ambiente considera que até “houve uma adesão muito significativo dos táxis e dos autocarros, reconhecendo que esta era uma forma de compensar, pelo menos, uma parte daquilo que é o aumento dos combustíveis e, sobretudo, a maneira como estamos a fazer, porque o apoio vale até ao final de março, mas será ainda este ano que ele será pago integralmente”.