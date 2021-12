Novo aeroporto de Lisboa. Falta de decisão "é lamentável", diz ministro

O ministro da Economia considera “lamentável” que ainda não tenha sido tomada qualquer decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa e admite ter chegado a perder a esperança de que tal viesse a acontecer.

No último dia do Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que decorre em Aveiro, Pedro Siza Vieira lembrou que “há sempre prós e contras em qualquer decisão significativa”, mas há que tomar decisões.

“Entendam-se sobre o que querem fazer do aeroporto. Se houver esse consenso político, então as decisões tornam-se possíveis”, afirmou, replicando o apelo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aos partidos políticos – neste caso, sobretudo, aos que se vierem a sentar no Parlamento que sair das legislativas de 2022.

