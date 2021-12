Novas tabelas de retenção na fonte reduzem IRS em 175 milhões de euros

As novas tabelas de retenção na fonte dos salários e pensões que entram em vigor em janeiro irão traduzir-se numa redução do IRS em 175 milhões de euros, segundo fonte oficial do Ministério das Finanças.

Aquele valor resulta do efeito combinado nas tabelas da atualização do salário mínimo nacional e de um novo ajustamento entre o valor retido mensalmente aos trabalhadores e o valor de IRS que estes efetivamente têm a pagar.

De acordo com o despacho que fixa as tabelas de retenção na fonte a aplicar em 2022, agora publicado, os salários e pensões até 710 euros mensais passam a deixar de fazer retenção na fonte do IRS.

Além da subida do valor até ao qual há isenção de IRS – e que visa acomodar o mínimo de existência à subida do SMN para os 705 euros – as novas tabelas procedem também ao ajustamento das taxas de retenção aplicáveis aos diferentes patamares de rendimento de trabalho.

Um solteiro sem dependentes (ou um casado em que ambos trabalham, igualmente sem dependentes), com um salário de 740 euros brutos, verá a taxa de retenção na fonte baixar dos atuais 8% para 4,5%. O desconto mensal recuará, assim, de 59 para 33 euros, traduzindo-se num aumento do seu rendimento em 26 euros por mês ou em 740 euros num ano.

Já um solteiro, igualmente sem dependentes, com um salário de 900 euros passará a descontar menos um euro por mês do que desconta atualmente, enquanto que se o seu salário for de 2 mil euros, a ‘poupança’ mensal via IRS será de 4 euros (56 no ano).