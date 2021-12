Teletrabalho. Maioria das empresas contra pagamento de despesas e não só

As novas regras ditam que as empresas estão obrigadas a pagar aos trabalhadores as despesas adicionais relacionadas com trabalho a partir de casa, despesas que serão consideradas como custos para efeitos fiscais.

Neste momento, quase metade das empresas do universo AEP está a trabalhar em regime presencial.

O teletrabalho é, nesta fase da pandemia e de acordo com o último Conselho de Ministros, recomendável, sendo obrigatório na chamada “semana de contenção”, a seguir ao Natal, entre 2 e 10 de janeiro.

As alterações às regras do teletrabalho foram aprovadas no Parlamento, em votação final global, no dia 5 de novembro, com os votos favoráveis do PS, do BE, do PAN e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira e com a abstenção do PSD.

PCP, CDS, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra o documento final, que integra as alterações ao teletrabalho que foram propostas pelos vários partidos.