Portugal é um dos países com menos impacto da pandemia na economia, diz ministro

Portugal é um dos países em que a pandemia teve menos impacto na economia, indica o ministro da Economia Pedro Siza Vieira, esta quinta-feira.

"As exportações de bens, em Portugal, entre janeiro e setembro, incluindo o período de maior confinamento, aumentaram em relação ao período de 2019, que tinha sido o melhor de sempre", diz.

O governante afirma que a OCDE "reconhece que Portugal vai crescer muito este ano e no próximo".

"No próximo ano será a segunda economia da OCDE a crescer mais, a seguir à Índia", aponta, ainda, Pedro Siza Vieira.

A OCDE revê em alta as projeções do crescimento económico em Portugal e antecipa agora que, este ano, o PIB do país avance 4,8% em linha com as mais recentes previsões do Governo.

Já a estimativa para 2022 é mais otimista em três decimas do que a do Executivo. O organismo com sede em Paris aponta para um crescimento de 5,8%.

O ministro das Finanças, João Leão, diz que estes, são números que colocam Portugal em convergência com a zona euro.

“A OCDE prevê assim que Portugal vai retomar a trajetória de convergência económica com a Zona Euro. Até 2023 Portugal deve crescer quase dois pontos percentuais acima da Zona Euro”, explica, em declarações enviadas à imprensa.