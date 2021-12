Funcionários públicos, ambiente, envelhecimento e dívida ameaçam contas públicas

As finanças públicas enfrentam vários desafios a médio/longo prazo, a começar pelos riscos orçamentais. O aviso é do Conselho das Finanças Públicas, que até perspetiva um crescimento real de 1,9% ao ano, em média, até 2035.

No entanto, este valor depende da ausência de choques, da eficiente execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) até 2026 e da absorção dos fundos na economia, segundo o relatório publicado nesta quinta feira, intitulado “Riscos orçamentais e sustentabilidade das Finanças Públicas”.

Contas da pandemia ainda em aberto

Há ainda riscos associados à pandemia, nomeadamente, os apoios concedidos à economia para garantir liquidez às famílias e empresas. Os mais comuns foram as garantias públicas em linhas de crédito e as moratórias no crédito bancário.

“De acordo com a informação da Direção-Geral do Orçamento, o stock de garantias concedidas pelas administrações públicas aumentou de 4,8% do PIB em 2019 para 6,4% do PIB em 2020”, refere o relatório.

Outro risco está associado à “eventual incapacidade” das empresas públicas classificadas fora das administrações públicas para fazerem face às suas responsabilidades.

“A dívida gerada por estas entidades representava 3,3% do PIB em 2019, metade do verificado no início da crise financeira 2007-2008”. Com a crise pandémica, a dívida destas entidades aumentou para 3,6% do PIB, “um nível superior ao observado desde 2016”.

A banca e o exterior são responsáveis pela maioria do financiamento destas entidades, quase três quartos, mas é o setor das administrações públicas que mais risco assumiu junto destas entidades (por vezes, designadas por empresas públicas não reclassificadas ou EPNR).

Benefícios sociais em risco

No “2021 Ageing Report” já tinha sido dado o alerta, tendo em conta as projeções de despesa para o médio e longo prazo: “serão necessários esforços adicionais em termos de finanças públicas para manter o nível de benefícios sociais concedidos atualmente”.

No entanto, a situação é muito pior. As despesas associadas ao envelhecimento da população, principalmente com pensões e saúde, têm registado um “aumento contínuo ao longo do tempo, colocando desafios económicos, orçamentais e sociais”, segundo o relatório.

O esforço necessário que tinha sido identificado no ‘2021 Ageing Report’ “poderá até estar subavaliado nesse exercício, uma vez que a diminuição prevista do valor futuro das pensões de velhice do sistema contributivo coloca pressões adicionais no sistema não contributivo”, avisa o CFP.