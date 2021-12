Dormidas a 20 euros, neve e regras Covid. No Sabugueiro, só faltam os turistas

“Eu queria fazer sandes, mas não há ninguém. Isto está muito mau para quem paga impostos e não podemos aumentar os custos. Já há dois anos que não fazemos Inverno. Temos aí os gorros, tudo acumulado”, observa Luisete Cruz, 65 anos e proprietária da Casa Sabugueiro, comércio e alojamento local (com três quartos). Nem quer fazer as contas aos prejuízos de quase dois anos de pandemia.

Com cerca de 400 habitantes e situado a 1.050 metros de altitude, o Sabugueiro – que, à entrada, tem na sinalética a inscrição de “aldeia mais alta de Portugal Continental” – vive essencialmente do turismo, com mais de 30 lojas comerciais, 10 restaurantes e 30 unidades de alojamento ( um hotel, um hostel e várias unidades de alojamento local ), num total de 465 dormidas.

A medida não foi anunciada pelo Governo, mas foi adotada pela gerente Marlene Fonseca, de 46 anos, na unidade com 32 lugares disponíveis. “Começámos bem, com muita procura, mas tivemos de encerrar. Temos sempre receios, estamos devagarinho a recuperar. Tentamos não encher o hostel, para que não haja problemas com a Covid-19. Separamos os grupos se não forem da mesma família; o uso de máscaras, o distanciamento, não deixamos que haja muita gente. Fazemos uma redução de 50%, a não ser que seja um único grupo familiar para todo o hostel”, relata da marquise aquecida com vista para a Serra da Estrela e para as residências artísticas ali existentes.

“Nós trabalhamos no Inverno, vivemos do Inverno, mas assim sem gente, morre tudo. Eu tenho uma empregada e já pensei duas vezes. O Governo tem de pensar que esta doença vai ficar connosco e vamos viver com isto”, alerta a comerciante, enquanto pega num quarto de um centeio para fazer uma sandes de presunto e queijo. “Houvesse clientes. Esta é para si, quer?”, pergunta à Renascença .

“Tivemos uma quebra muito grande, encerrámos e fomos para ‘lay-off’. Um hotel desta dimensão tem muitos custos e esperamos dias melhores. Ainda não tivemos retorno para fazer face aos prejuízos. Vai ser um processo lento. Valores muito elevados, mais de 75 % de quebras”, revela o diretor da unidade hoteleira, onde a apresentação do certificado digital é encarada com normalidade.

No Hotel Rural e Spa de 4 estrelas Abrigo da Montanha, com capacidade para 75 pessoas, o diretor Nuno Nogueira, de 43 anos, tomou ainda outras medidas. “Portas automáticas em todo o lado para não tocarem nas maçanetas das portas”, mostra, ao mesmo tempo que faz contas aos prejuízos.

“Iremos introduzir essa nova regra”, assegura Marlene, garantindo no entanto que “os clientes até já têm por hábito mostrar o certificado digital, principalmente os estrangeiros. E nós até já estamos a ir além dessa medida, com a redução da lotação.

“Ficamos sempre na expectativa. À partida, se obrigassem aos testes era mais complicado. O fazer o teste na hora, as pessoas sentem-se incomodadas e na parte da restauração, nos clientes do restaurante, víamos quando era obrigatório fazer os testes, as pessoas iam embora”, relembra Ricardo Cabral, o proprietário do hotel Abrigo da Montanha e responsável pela remodelação do espaço em 2015, que passou de hospedaria a hotel rural e spa de 4 estrelas.

Mais medidas? “É cortarem-nos as pernas”

“Medo? Não temos de ter medo, temos de viver com este vírus, saber viver com ele. Desinfetante em todos os pisos, máscaras, medidores de temperatura, desinfeção constante do espaço”, assegura o diretor do Hotel Rural e Spa, Abrigo da Montanha, onde uma noite custa aproximadamente 100 euros.

O hotel tem capacidade para 75 pessoas e já se prevê casa cheia para o Natal e passagem do ano. “Estamos muito próximos de lotação esgotada para o Natal e passagem de ano. No Natal, temos o almoço com as degustações natalícias e fazemos o jantar de réveillon com música ao vivo e magia”, antecipa o diretor da unidade de hoteleira de 4 estrelas, Nuno Nogueira.

Ainda que admita não ter medo, o diretor da unidade hoteleira nem quer ouvir falar de mais medidas. “Se fossem obrigatórias outras medidas… era cortarem-nos as pernas, ficávamos muito mal, se implementassem as medidas do ano passado, ficávamos sem argumentos para sobreviver”, afirma.