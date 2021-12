OCDE revê em alta as projeções de crescimento económico

A OCDE revê em alta as projeções do crescimento económico em Portugal e antecipa agora que, este ano, o PIB do país avance 4,8% em linha com as mais recentes previsões do Governo.

Já a estimativa para 2022 é mais otimista em três decimas do que a do Executivo. O organismo com sede em Paris aponta para um crescimento de 5,8%.

O ministro das Finanças, João Leão, diz que estes, são números que colocam Portugal em convergência com a zona euro. “A OCDE prevê assim que Portugal vai retomar a trajetória de convergência económica com a Zona Euro. Até 2023 Portugal deve crescer quase dois pontos percentuais acima da Zona Euro”, explica.

O ministro das Finanças, diz ainda nesta declaração, enviada às redações, que as previsões da OCDE têm em conta a situação política em Portugal. “Esta estimativa já tem em consideração não aprovação do Orçamento do Estado para 2022. Tudo isto reforça a nossa confiança de que a atual situação política de Eleições antecipadas não coloca em causa o forte crescimento da economia portuguesa, desde que se assegurem condições de estabilidade e governabilidade.”

A análise da OCDE à economia portuguesa reconhece a melhoria das condições no país, mas alerta para possíveis efeitos no sistema financeiro e no mercado laboral caso aumentem as insolvências depois do levantamento das moratórias de crédito.