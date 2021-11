Taxa de desemprego estável. Mantém-se em 6,4% em outubro

A taxa de desemprego manteve-se em 6,4% em outubro face a setembro, tendo recuado 1,2 pontos percentuais em comparação com o período homólogo, segundo as estimativas mensais do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados do INE, divulgados, esta terça-feira, revelam que "a taxa de desemprego situou-se em 6,4%, igual ao mês precedente, menos 0,2 p.p. [pontos percentuais] do que três meses antes e menos 1,2 p.p. do que um ano antes".

A população ativa diminuiu 0,2% face a setembro e 0,3% relativamente a três meses antes, para 5,154 milhões de pessoas, tendo aumentado 1,7% em relação ao mês homólogo de 2020.

Já a população empregada (4,822 milhões) diminuiu 0,3% em relação a setembro e 0,1% face a julho, tendo aumentado 2,9% relativamente a outubro de 2020.

Ainda de acordo com o INE, a população desempregada (331,6 mil) aumentou 1,0% face a setembro e diminuiu 2,4% relativamente a três meses antes e 13,8%, em comparação com o mês homólogo.

A população inativa fixou-se em 2,529 milhões, um aumento em relação a setembro de 2021 (0,5%) e a julho do mesmo ano (0,6%), tendo diminuído em relação a outubro de 2020 (2,6%), indica este instituto.

Em outubro, a taxa de subutilização de trabalho situou-se em 11,8%, valor inferior ao dos três períodos de comparação, tendo caído 0,2 p.p. face a setembro, 0,8 p.p. em relação a três meses antes e 3,0 p.p. face ao mês homólogo.