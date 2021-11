Despesa em 2021 foi três vezes superior ao orçamentado por causa da pandemia

O ministro das Finanças, João Leão, disse hoje que a despesa em 2021 cresceu "mais de três vezes" que o orçamentado, sobretudo devido à pandemia de Covid-19, o que "ajuda" caso seja necessário reativar apoios em duodécimos.

"A despesa, sobretudo a que tem a ver com o apoio à economia, está a crescer mais de três vezes do que estava orçamentado, porque tivemos uma terceira vaga muito forte no inverno deste ano", disse o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, nesta segunda-feira, à margem da sessão pública de cumprimentos ao administrador do Banco de Portugal Hélder Rosalino.

O ministro disse que as administrações públicas têm, "nesse sentido, no que toca a despesa às famílias e às empresas, excedido bastante o que estava orçamentado".

"Também ao nível do Serviço Nacional de Saúde [SNS], fizemos investimentos bastante significativos na área de contratações e também despesas com medicamentos, vacinas, que fizeram com que a despesa ficasse muito acima", reconhecendo João Leão que as "despesas relacionadas com a pandemia cresceram muito acima do que estava esperado, porque a pandemia teve efeitos mais significativos" que surpreenderam.

Regime de duodécimos vai ajudar apoios de 2022

Questionado se face à incerteza em relação à nova variante Ómicron, do vírus SARS-CoV-2, o Governo terá agilidade para reativar os apoios em 2022 em regime de duodécimos, o ministro afirmou que a execução orçamental do ano de 2021 contribui para essa possibilidade.

"Como o regime de duodécimos do próximo ano vai vigorar com base no Orçamento de 2021, que estava preparado com verbas previstas para o combate à pandemia, dá-nos uma ajuda para fazer face a essa dimensão", reconheceu João Leão.

"Temos verbas extraordinárias nos orçamentos que nos permitem ajudar a combater os efeitos da pandemia", acrescentou ainda.