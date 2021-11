Nova variante de Covid-19 causa maior queda do ano em Wall Street

A bolsa nova-iorquina fechou em baixa acentuada, com os investidores preocupados com a descoberta de uma variante recente da Covid-19, que provocou a maior queda do índice seletivo Dow Jones Industrial Average este ano.

Este índice emblemático de Wall Street desvalorizou 2,53%, bem acima dos 2,09% da sua maior queda este ano, em julho, para acabar nos 34.899,34 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq perdeu 2,23%, para as 15.491,66 unidades, e o alargado S&P500 baixou 2,27%, para os 4.594,62 pontos.

B.1.1.529. Hoje, toda a gente em Wall Street tinha estas iniciais bárbaras na ponta da língua, respeitantes à mais recente variante do novo coronavirus, identificada pela primeira vez na África do Sul.

Considerada muito contagiosa, foi classificada como "preocupante" pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que a batizou, hoje, Omicron. "Os investidores hoje só têm uma ideia na cabeça", comentou Ross Mayfield, analista da Baird.

"Há razões para pensar que [esta nova variante] é mais contagiosa e mais problemática que a Delta", acrescentou.

"Portanto, a reação do mercado ao grau de incerteza atual faz sentido, mais a mais sabendo que se está perto de níveis recorde" nos índices.

Longe de se limitar ao mercado acionista, a crispação atingiu também o obrigacionista.