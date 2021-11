Governo já decidiu. Salário mínimo em 2022 vai ser de 705 euros

A partir de 1 de janeiro, o salário mínimo em Portugal sobre para 705 euros.

Em nota distribuída à comunicação social no final da reunião com os parceiros sociais, o Governo sublinha que este é o maior aumento absoluto sempre: 40 euros face a 2021.

O Governo refere a introdução de um mecanismo de discriminação positiva para as situações em que tenha havido aumento da retribuição mínima acima do valor legal do salário mínimo de 2021, por via da contratação coletiva celebrada ou atualizada este ano.



Num parágrafo, o Governo faz ainda questão de frisar que com este aumento, se atinge no próximo ano uma subida de 200 euros na remuneração mínima desde 2015, que compara com um aumento de apenas 20 euros em todo o ciclo governativo anterior do PSD-CDS, ou seja, dez vezes menos.