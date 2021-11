Bolsas europeias em forte baixa, atingidas pelo medo da nova variante

As principais bolsas europeias negociavam esta sexta-feira em forte baixa, atingidas pelo medo da nova variante da Covid-19 detetada na África do Sul, que aparece numa altura de forte expansão do vírus em todo o mundo.

Cerca das 9h10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 2,72% para 468,63 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam 2,90%, 3,58% e 3,06%, bem como as de Madrid e Milão que se desvalorizavam 3,82% e 3,02%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 9h10, o principal índice, o PSI20, a recuar 2,03% para 5.447,48 pontos.

As bolsas abriram hoje a registar perdas significativas perante o medo da nova variante, identificada como B.1.1.529, e cujos primeiros casos foram registados na África do Sul, Botsuana, Hong Kong e Israel.