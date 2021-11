Covid-19. Novas medidas não vão condicionar economia, diz ministro

As novas medidas para conter a pandemia não vão condicionar a atividade económica, garante o ministro das Finanças à Renascença.

No dia em que o Governo decide as estratégias para combater o número crescente de casos de Covid, João Leão revela que as medidas não deverão ir além de um reforço do uso de máscaras, do certificado e da vacinação.

“São medidas sobretudo relacionadas com a necessidade de uso de máscara, de vacinação, de uso do certificado. Neste momento, não antecipamos necessidade de medidas que afetem diretamente a atividade das empresas”, afirma o ministro ao programa Hora da Verdade.

“Mas, se a pandemia começar a afetar a atividade das empresas e a receita, as medidas estão em vigor e tem mecanismos até automáticos, nalguns casos, que permitem reforçar os apoios dessas empresas”, acrescenta.

Na mesma entrevista à Renascença e ao jornal “Público”, o governante fala ainda sobre aumento de salários, sobre uma injeção de 990 milhões na TAP e da sua relação com o ministro Pedro Nuno Santos.

Em termos políticos, João Leão admite que entendimentos com PSD são difíceis.