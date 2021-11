“Sou um poderoso fraco”. João Rendeiro só regressa a Portugal se for ilibado

Nesta entrevista, mantida à distância com recurso a tecnologias que não permitem identificar o seu paradeiro, João Rendeiro deixou críticas à justiça pelos “dois pesos e duas medidas” entre o seu caso e o do ex-presidente do Grupo Espírito Santo que tem um processo a correr, saído da Operação Marquês.

Em entrevista à CNN Portugal, o ex-banqueiro compara a sua situação com a de Ricardo Salgado que classifica como um “protegido pelo sistema” que, acrescenta Rendeiro, “segue com a sua vida tranquila em Lisboa”.

Rendeiro foi condenado por três vezes: em 2018, a uma pena de cinco anos e oito meses de prisão efetiva, pelos crimes de falsidade informática e falsificação de documentos; em maio de 2021, a uma pena de dez anos de prisão efetiva, pelos crimes de fraude fiscal qualificada, de abuso de confiança qualificado e de branqueamento; em setembro de 2021, a uma pena de três anos e seis meses de prisão efetiva por crimes de burla. O primeiro já transitou em julgado, depois de esgotados os recursos.

Os quadros desaparecidos

O antigo líder do BPP falou, ainda, do envolvimento da sua mulher, Maria de Jesus Rendeiro, que está em prisão domiciliária, por suspeita de crime de descaminho, desobediência, branqueamento de capitais e de crimes de falsificação de documento.

Em causa estão alegados crimes ligados às obras de arte do marido, das quais Maria Rendeiro era fiel depositária.

Rendeiro dá, também, explicações sobre a questão da casa de luxo alegadamente comprada pelo o seu motorista, conta o seu dia-a-dia no local onde se decidiu esconder e explica ainda qual o seu novo desafio profissional.

No dia 28 de setembro, João Rendeiro informou a justiça de que ia passar uns dias a Londres e que regressaria no dia 30 de setembro mas acabou por fugir à justiça, num processo relacionado com a adulteração da contabilidade do BPP, envolvendo uma verba a rondar os 40 milhões de euros.